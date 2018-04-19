Об этом написал на своей facebook-странице замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна.

«Это очень правильная инициатива, потому что, проанализировав последние резонансные ДТП, все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора. Некоторые водители не хотят понимать и трактуют это так, что одному еще можно, или другому уже нельзя, а потом погибают люди!!! Многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый и сама жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал», — цитирует Лавренюк Омеляна.

В то же время, как выяснили Українські Новини, эта инициатива нарушает Конвенцию о дорожных знаках и сигналах, принятую Организацией Объединенных Наций (ООН) 8 ноября 1968 года. Документ был ратифицирован указом Президиума Верховного Совета УССР №2615-VIII от 25 апреля 1974 года.

«Световые сигналы трехцветной системы состоят из трех немигающих огней, а именно: красного, желтого и зеленого; зеленый огонь должен включаться только после выключения красного и желтого огней», — говорится в ст. 23 «Сигналы, предназначенные для регулирования движения транспортных средств» Конвенции.

Упомянуты и двухцветные светофоры, использование которых предусмотрено только как временное устройство и строго ограничено временными рамками: «Световые сигналы двухцветной системы могут применяться лишь в виде временных установок с оговоркой относительно срока замены существующих приспособлений, предусмотренного п. 3 ст. 3 настоящей Конвенции».

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