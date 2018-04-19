Где состоится историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может произойти в какой-то из европейских стран. Предпочтение отдается Швеции или Швейцарии. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на данные высокопоставленного источника из состава администрации, пишет Интерфакс-Украина, информирует svodka.net. В сообщении отмечается, что из возможных мест планируемой встречи президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына исключены Пхеньян и село Панунджом на границе двух Корей, Пекин и Улан-Батор, поскольку проведение саммита в них «вызывает вопросы, связанные с обеспечением безопасности».

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