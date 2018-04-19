Погода, Новости, загрузка...
Где состоится историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына
19.04.2018 08:25
Где состоится историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может произойти в какой-то из европейских стран. Предпочтение отдается Швеции или Швейцарии.

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на данные высокопоставленного источника из состава администрации, пишет Интерфакс-Украина, информирует svodka.net.

В сообщении отмечается, что из возможных мест планируемой встречи президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына исключены Пхеньян и село Панунджом на границе двух Корей, Пекин и Улан-Батор, поскольку проведение саммита в них «вызывает вопросы, связанные с обеспечением безопасности».


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить