|Где состоится историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына
|19.04.2018 08:25
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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может произойти в какой-то из европейских стран. Предпочтение отдается Швеции или Швейцарии.
Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на данные высокопоставленного источника из состава администрации, пишет Интерфакс-Украина, информирует svodka.net.
В сообщении отмечается, что из возможных мест планируемой встречи президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына исключены Пхеньян и село Панунджом на границе двух Корей, Пекин и Улан-Батор, поскольку проведение саммита в них «вызывает вопросы, связанные с обеспечением безопасности».
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