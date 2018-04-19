Миллионы украинских семей имеют все шансы в течение нескольких лет оказаться на улице. Жилой фонд устарел, и если часть "хрущевок" еще можно спасти капремонтом, то как минимум 75 млн кв. метров жилья уже находится в аварийном состоянии. Ни в государственном, ни в местном бюджетах денег на строительство новых многоэтажек на всех не хватит. Спасти ситуацию могли бы частные застройщики, но и они по действующим условиям не согласны инвестировать деньги в снос старых и строительство новых домов.

Как решают жилищный вопрос в Украине и что грозит жильцам "хрущевок", пишет со ссылкой на "".

Ремонт старого и снос очень старого

Проблема устаревшего жилого фонда актуальна для многих стран. В СССР выпустили целые серии "хрущевок", которые должны были прослужить всего 40-60 лет. В Польше старые дома капитально ремонтировали и модернизировали, в Германии сносили, а в Украине пока только начали думать, как решать проблему. А проблема тем временем становится все серьезнее. Только в , по оценкам местной власти, в устаревших домах живут более 200 000 семей. Еще пару лет дома будут стоять, но в скором будущем жить в них будет откровенно опасно.

Сносить дома должны целыми кварталами

В принятом 12 лет назад законе о реконструкции жилых кварталов предусмотрели, что украинцы в новом доме могут рассчитывать на квартиры площадью на 50% больше старых. При этом переселять их должны сразу в уже возведенный дом в пределах того же квартала. Идея такой реконструкции простая. В хорошем районе близко от метро находится устаревший жилой квартал. Приходит частный инвестор, например, крупный застройщик, сносит старые трехэтажки, строит на их месте 9-этажки, первые три этажа отдает жильцам старого дома, а еще шесть этажей продает.

Но это не сработало. Во-первых, чтобы снести дом, нужно получить разрешения всех собственников квартир. Во-вторых, профильное министерство за 12 лет так и не разработало типовой инвестиционный договор. Де-юре закон приняли, а де-факто он не работает.

"Даже если один из жильцов или, скажем, хозяин продуктового магазина на первом этаже дома будет против, ни о каком обновлении не может быть и речи. Вторая важная проблема - это законодательный запрет на отселение жильцов на время реконструкции в резервный жилой фонд. Не говоря уже о том, что сегодня такого фонда просто не существует. Вместо этого закон предлагает навсегда переселять людей в другое жилье, причем исключительно в границах того же квартала, да еще и в квартиры с не меньшим количеством комнат - даже при большей площади", - рассказывает пресс-секретарь корпорации "Укрбуд" Глеб Шемовнев.

В Конфедерации строителей добавляют: застройщики, вероятно, и заинтересовались бы реконструкций, но для этого, например, нужно создать льготы, например, освободить от участия в развитии или от налога на прибыль.

В новом проекте закона о реконструкции Министерство регионального развития, ЖКХ и строительства предлагает изменить ряд норм. Так, "хрущевки" будут терпеть по согласию 75% квартир, а жильцов смогут на время отселять. Но и этих норм может оказаться недостаточно. Так, если в Украине примут новые строительные нормы, на одном гектаре смогут разместить не больше 450 человек, также ограничат и максимальную этажность дома. В таких условия, заявляют в "Укрбуде", проводить реконструкцию жилых кварталов будет сложно.

Ремонтировать все, что можно

Среди тысяч "хрущевок" в Украине есть и те, которые еще можно спасти с помощью капитального ремонта. По разным оценкам комплексная термомодернизация, утепление, модернизация может продлить жизнь дома на 20-30 лет. То есть дома, которые пора терпеть, например, в 2025-м, после капитального ремонта могут прослужить до 2050-го. В большинстве крупных городов работают программы софинансирования, часть ремонта может оплатить город, а на остальную сумму можно взять льготный кредит в государственном банке. Правда, общая стоимость ремонта будет колебаться в пределах 8-10 млн грн, а перед тем, как взять кредит или получить помощь из бюджета города, придется создать ОСМД.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира