Цена подскочила на 1,8 доллара (2,51%) - до 73,38 доллара за баррель

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 17:33 по киевскому времени 18 апреля подскочила на 1,8 доллара (2,51%) - до 73,38 доллара за баррель, - сообщает " Интерфакс-Украина" .

Нефть WTI с поставкой в ​​мае на торгах Нью-йоркской товарной биржи к указанному времени поднялась на 1,83 доллара (2,75%) - до 68,35 доллара за баррель.

Обе марки достигли максимальных отметок с конца 2014 года: WTI с декабря, Brent - с ноября.

По данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1070000 баррелей, бензина - на 2970000 баррелей. Запасы дистиллятов упали на 3100000 баррелей.

Это в целом совпало с озвученным ранее данным Американского института нефти.

Отмечается, что спрос на бензин составил 9857000 баррелей в сутки - это рекордный показатель в истории, при том, что летний сезон вождения только начинается.

Добыча в Штатах поднялся на 15 тыс баррелей в сутки, в очередной раз обновив исторический максимум (10540000 б / с). При этом импорт нефти сократился на 720 тыс б / с, до 7930000 б / с, а экспорт увеличился на 544 тыс б / с, до 1750000 б / с.

В январе iPress.ua сообщал, что цены на нефть не демонстрируют единой динамики в ходе азиатских торгов , однако остаются у высоких отметок более чем за три года.