|Цены на нефть выросли до максимумов с 2014 года
|19.04.2018 08:31
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Цена подскочила на 1,8 доллара (2,51%) - до 73,38 доллара за баррельЦены на нефть эталонных марок подскочили после публикации отчета министерства энергетики США, который указал на сокращение запасов нефти и бензина в стране по итогам прошлой недели.
Фото: gettyimages.com
Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 17:33 по киевскому времени 18 апреля подскочила на 1,8 доллара (2,51%) - до 73,38 доллара за баррель, - сообщает " Интерфакс-Украина" .
Нефть WTI с поставкой в мае на торгах Нью-йоркской товарной биржи к указанному времени поднялась на 1,83 доллара (2,75%) - до 68,35 доллара за баррель.
Обе марки достигли максимальных отметок с конца 2014 года: WTI с декабря, Brent - с ноября.
По данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1070000 баррелей, бензина - на 2970000 баррелей. Запасы дистиллятов упали на 3100000 баррелей.
Это в целом совпало с озвученным ранее данным Американского института нефти.
Отмечается, что спрос на бензин составил 9857000 баррелей в сутки - это рекордный показатель в истории, при том, что летний сезон вождения только начинается.
Добыча в Штатах поднялся на 15 тыс баррелей в сутки, в очередной раз обновив исторический максимум (10540000 б / с). При этом импорт нефти сократился на 720 тыс б / с, до 7930000 б / с, а экспорт увеличился на 544 тыс б / с, до 1750000 б / с.
В январе iPress.ua сообщал, что цены на нефть не демонстрируют единой динамики в ходе азиатских торгов , однако остаются у высоких отметок более чем за три года.
Напомним, 12 декабря в результате взрыва на нефтепроводе в Ливии, цены на нафтуоновилы исторические рекорды. Впервые с 2015 года Brent превысило отметку в 66 долларов, а WTI - 60.