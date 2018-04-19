По оценкам консалтинговой компании Baker Tilly, из-за высокого экспортного спроса до 2020 года посевные площади под фасолью в Украине увеличатся на 100% и составят 75-85 тысяч га.

Больше только в украинской фасоли заинтересованы Румыния, Италия, Германия, а также Турция и ОАЭ. Преимуществом Украины для поставок фасоли в страны ЕС является выгодное географическое положение. За счет этого она может опередить своих основных конкурентов — Китай, США, Канаду, Аргентину и Бразилию, информирует svodka.net.

Интерес к фасоли обусловлен потребительскими ценностями. По количеству белка фасоль не уступает мясу, содержит витамины группы В, С и другие полезные вещества. Выращивать культуру непросто — она чувствительна к заморозкам, требует тщательного отбора семян и не менее тщательного высева. Сеять фасоль необходимо в прогретую почву, и особенно тщательно следить за уровнем воды, ведь ее избыток ведет к болезням, а недостаток — к недобору урожая.

Поэтому фасоль в Украине выращивают преимущественно мелкие фермеры. При этом на внутреннем рынке спрос на фасоль пока невысок. В зависимости от сорта цены колеблются от 18 тыс. до 20 тыс. грн за тонну. По оценкам специалистов, затраты на гектар фасоли составляют примерно 10,5 тыс. грн.

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