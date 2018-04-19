|Власти Ирана отказались от доллара в международных расчетах
|19.04.2018 08:34
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В среду, 18 апреля, власти Ирана приняли решение отказаться от использования доллара при международных расчетах и перейти на евро, сообщает Корреспондент.
"Исходя из этого решения, все министерства, государственные
организации и компании Ирана должны использовать евро вместо
доллара в своих отчетах, а также в информационных и финансовых
данных", - говорится в сообщении.
Как сообщал svodka.net ранее, президент Ирана Хасан Рухани во время обращения к властям Саудовской Аравии заявил, что США и Израиль "сеют вражду" на Ближнем Востоке. Президент Ирана также отметил, что его страна и Саудовской Аравии в своей истории имели "дружеские и братские отношения".
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