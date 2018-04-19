В среду, 18 апреля, власти Ирана приняли решение отказаться от использования доллара при международных расчетах и перейти на евро, сообщает Корреспондент .

"Исходя из этого решения, все министерства, государственные организации и компании Ирана должны использовать евро вместо доллара в своих отчетах, а также в информационных и финансовых данных", - говорится в сообщении.



Кроме этого, центробанку Ирана было поручено установить курс риала по отношению к евро.



По данным источника, такими действиями Иран пытается управлять обменными курсами и поддерживать подешевевший риал.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Ирана Хасан Рухани во время обращения к властям Саудовской Аравии заявил, что США и Израиль "сеют вражду" на Ближнем Востоке . Президент Ирана также отметил, что его страна и Саудовской Аравии в своей истории имели "дружеские и братские отношения".

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