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"Космический охотник". SpaceX вывела на орбиту телескоп NASA для поиска экзопланет
19.04.2018 08:34
За двухлетнюю миссию телескоп TESS с помощью четырех широкоформатных камер исследует 85% неба в поисках пригодных для жизни планет вне Солнечной системы.   | Запуск Falcon прошел успешно Фото: nasa.gov В течение нескольких недель телескоп выйдет на необходимую орбиту. Затем, после приблизительно 60 дней проверки и тестирования приборов, аппарат начнет свою работу.За двухлетнюю миссию TESS с помощью четырех широкоформатных камер исследует 85% неба. Телескоп будет искать пригодные для жизни экзопланеты.В SpaceX сообщили, что запуск прошел успешно. Первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 посадили на плавучую платформу в Атлантическом океане.ВИДЕОВидео: SpaceX / YouTube Запуск переносили для дополнительного анализа системы контроля и навигации.

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