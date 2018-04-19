Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности, где обсуждалась закрытая часть доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Небензя заявил, что в докладе не объясняется, как в пробе крови «одной из потерпевших» через 18 дней после отравления «мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат — при том что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось».

«Данная картина … может косвенно свидетельствовать о том, что с высокой степенью вероятности перед отбором проб токсичный химикат, установленный [британской лабораторией] Портон-дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию», — цитирует Небензю RT.

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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