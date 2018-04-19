Госдепартамент вновь призывает Россию вывести свои силы из Восточной Украины

"Соединенные Штаты осуждают обстрел гражданских сотрудников Донецкой фильтровальной станции в Украине, в результате которого ранения получили пять человек", - заявила представительница Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Кроме того, были подвергнуты опасности жизни невинных гражданских лиц, нападение на станцию грозит поставке воды для 350 тыс. Украинская, проживающих по обе стороны линии разграничения", - подчеркнула Нойерт.

Она добавила, что "Госдепартамент вновь призывает Россию вывести свои силы из Восточной Украины и в полной мере соблюдать обязательства согласно минскими соглашениями".

"Поскольку Россия инспирировало этот конфликт, продолжает вооружать, готовить, управлять и воевать на стороне подчиненных ей сил на Донбассе, она несет ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации на востоке Украины", - подытожила представитель Госдепартамента.