Оккупационные власти Крыма угробили полуостров, в частности его курортные города.

Так Феодосии и Коктебелю был нанесен безнадежный убыток, сообщил пророссийский блогер Александр Горный, передает «Эхо Москвы», информирует svodka.net.

По его словам, так называемые власти никак не отреагировали на затопление Коктебельской бухты нечистотами.

«Я просто обстучался о пороги Совмина и приемную Аксенова, что бы крымские власти обратили внимание и минимизировали последствия произошедшего, но результат нулевой. Местные феодосийские и коктебелевские чиновники осознанно закрыли глаза на произошедшее, дабы избежать скандала… Коктебель банально угробили, а виновных покрывают местные власти, которых назначили заинтересованные чиновники из Совмина», — пишет Горный.

«Феодосия и Коктебель ярчайший пример импотентности крымских властей. Регион за 4 года просто убит в хлам, кадровая чехарда из приближенных и карманных чиновников, как итог — люди больше не верят «властям», — добавил он.

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По словам Горного, Феодосия превратилась в помойку и один из самых депрессивных крымских регионов.

«Крымская «власть» напоминает павлина, у которого с обратной стороны фасада обыкновенная куриная задняя часть и довольно неприглядная», — подытожил Горный.

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