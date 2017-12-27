Представители украинской стороны доставили удерживаемых к месту обмена на Донбассе, как и удерживаемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщила в среду руководитель рабочей группы по обмену пленными от "ЛНР" Ольга Кобцева, передает со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас мы прибыли на место обмена", - сказала О.Кобцева.

"Удерживаемые украинской стороной лица также прибыли в оговоренное ранее место обмена", - добавила она.

Обмен пленными на Донбассе запланирован на 27 декабря, украинская сторона, как ожидается, передаст 306 человек, а "ДНР" и "ЛНР" - 74 человека.

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