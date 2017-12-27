|Удерживаемых доставили к месту обмена на Донбассе
|27.12.2017 12:22
|
Представители украинской стороны доставили удерживаемых к месту обмена на Донбассе, как и удерживаемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщила в среду руководитель рабочей группы по обмену пленными от "ЛНР" Ольга Кобцева, передает со ссылкой на РИА Новости.
"Сейчас мы прибыли на место обмена", - сказала О.Кобцева.
"Удерживаемые украинской стороной лица также прибыли в оговоренное ранее место обмена", - добавила она.
Обмен пленными на Донбассе запланирован на 27 декабря, украинская сторона, как ожидается, передаст 306 человек, а "ДНР" и "ЛНР" - 74 человека.
Теги: происшествия видео видео сводки лнр обмена днр как декабря
Поделитесь статьей с друзьями