|Влащенко: Книга Онищенко - это украинский Уотергейтский скандал
|19.04.2018 08:42
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https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/1212342595560594
Онищенко написал книгу о Порошенко под названием "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". Нардеп заявил, что в ней содержится серия эксклюзивных историй о персональной коррупции президента. Книга будет опубликована на четырех языках – немецком, английском, украинском и русском. День презентации пока неизвестен.Нардеп фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика.
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