Девушка занималась шитьем, по привычке одну пуговицу она держала во рту.

При этом она мило что-то напевала и умудрялась отвечать на вопросы матери. Неожиданно глубоко вздохнув, она забилась в конвульсиях и горло ее начал раздирать страшный кашель. Родные не могли понять, что происходит, это привело семейство в панику. Сердце остановилось, она перестала дышать. Увидев инструменты для шитья и разбросанные пуговицы, родственники поняли, что произошло. Пуговица застряла в трахеи, перекрыв доступ к кислороду, пишет со ссылкой на .

Девушка сразу начала синеть, а ближайшая больница находилась далеко от дома. Когда девушку все же привезли, врач сразу вынес диагноз — смерть от удушья. Горе захлестнуло всю семью. Через день прошли похороны. Девушку красиво нарядили, на пальце оставили её любимое золотое кольцо. После похорон, как и полагается, состоялись поминки. Однако шли они недолго, так как в дверь постучались.

На свои же поминки пришла «мертвая» девушка, перепугав до смерти всех гостей, и чуть не погубив подобным сюрпризом свою мать. Она была вся в грязи и едва стояла на ногах. Ей дали немного еды, переодели и дали время отдохнуть. На следующее утро она поведала свою невероятную историю. Пуговица, которую она проглотила, перекрыла кислород не полностью, сквозь дырочки проходило довольно, чтобы мозг оставался живым, однако сердцебиение сильно замедлилось, она потеряла контроль над своим телом. Она слышала все, но не могла ничего сделать.

Она погибла бы, если бы не алчные грабители, приметившие ее золотое кольцо. Ночью они вырыли могилу, сняли кольцо, решили также поживиться и платьем. Снимая платье, они резко перевернули девушку на спину, вследствие чего пуговица и выскочила, девушка наконец вздохнула. Двое грабителей умерло прямо там, со страху, двоих других позже поймали и отправили под суд.

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