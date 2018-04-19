На Луганском направлении боевики открывали огонь из 82 мм минометов по украинским укреплениях близко Новоалександровки и Попасной

Как сообщает пресс-центр АТО , на Донецком направлении с 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь близко шахты Бутовка, Невельского и Новотроицкого. Под огонь из 120 мм минометов попали позиции сил АТО близко Николаевки, а 82 мм минометы и гранатометы боевики применили в районе Песков и Водяного. С гранатометов террористы стреляли у Талаковка, Гнутово, Богдановка и Авдеевки, из вооружения БМП - под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов - близко опытных, Водяного и Талаковка. Стрелковое оружие террористы применили в районе Лебединского, Верхнеторецком, Марьинки, Каменки, Широкино и Авдеевки, а неподалеку Гнутово велся снайперский огонь.

На Луганском направлении боевики открывали огонь из 82 мм минометов по украинским укреплениях близко Новоалександровки и Попасной. С гранатометов были обстреляны позиции близко Луганского и Светлодарска, из крупнокалиберных пулеметов - под Новолуганское, а из снайперского оружия - близко Майорская и Новгородского.

В штабе также добавили, что в результате вражеских обстрелов один украинский военный был ранен, еще один получил боевое травмирования.