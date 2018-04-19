Коммунальщики обещают решить проблему до конца нынешних суток.

В Харькове обвалилась наземная теплотрасса. Авария произошла накануне вечером на улице Таганской на окраине города, сообщает ТСН в четверг, 19 апреля.

«Труба, которая держалась на опорах и шла вдоль улицы, неожиданно упала. Разлился кипяток на несколько сотен метров. К счастью никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за аварии без воды остались две многоэтажки. Также повреждена крыша одного из магазинов.

Коммунальщики обещают решить проблему до конца нынешних суток.

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