|На окраине Харькова оборвалась наземная теплотрасса (видео)
|19.04.2018 08:55
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Коммунальщики обещают решить проблему до конца нынешних суток.
В Харькове обвалилась наземная теплотрасса. Авария произошла накануне вечером на улице Таганской на окраине города, сообщает ТСН в четверг, 19 апреля.
«Труба, которая держалась на опорах и шла вдоль улицы, неожиданно упала. Разлился кипяток на несколько сотен метров. К счастью никто не пострадал», – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за аварии без воды остались две многоэтажки. Также повреждена крыша одного из магазинов.
Коммунальщики обещают решить проблему до конца нынешних суток.
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