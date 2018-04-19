|Гройсман призвал готовиться к переписи населения
|19.04.2018 08:55
|
Гройсман объяснил необходимость проведения переписи населенияПремьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что правительству нужно как можно быстрее подготовится к проведению переписи населения.
Фото: kmu.gov.ua
"Нужно готовиться к переписи населения. Эти подсчеты дадут нам понять реальную ситуацию в стране, проблемы развития, использования ресурсов. Нужно это делать максимально быстро", - заявил Гройсман .
Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Согласно данным, общая численность населения составляла 48 млн 457 тыс. Человек.
Кабмин распорядился провести перепись в 2020 году. Минфин оценил его стоимость в 2200000000 грн. Накануне Кабинет министров Украины создал межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения .
По установленной практикой и согласно рекомендациям ООН переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет.
Верховная Рада Украины признала некоторые территории Донбасса временно оккупированными территориями, также такой признана территория автономной республики Крым.