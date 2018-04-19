Гройсман объяснил необходимость проведения переписи населения

"Нужно готовиться к переписи населения. Эти подсчеты дадут нам понять реальную ситуацию в стране, проблемы развития, использования ресурсов. Нужно это делать максимально быстро", - заявил Гройсман .

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Согласно данным, общая численность населения составляла 48 млн 457 тыс. Человек.

Кабмин распорядился провести перепись в 2020 году. Минфин оценил его стоимость в 2200000000 грн. Накануне Кабинет министров Украины создал межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения .

По установленной практикой и согласно рекомендациям ООН переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет.