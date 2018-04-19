|На острове Ява произошло сильное землетрясение: есть жертвы
|19.04.2018 08:56
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В среду, 18 апреля, в индонезийской провинции Центральная Ява произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера, сообщает Корреспондент.
По данным источника, эпицентр подземных толчков располагался в 52 км к северу от района Кебумен, а очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров.
Стоит отметить, что в результате землетрясения погиб один человек и еще более 20 получили ранения различной степени тяжести.
Кроме этого, местные власти сообщили о сотнях разрушенных домов, школ и мечетей.
Как сообщал svodka.net ранее, у побережья американского штата Калифорния поздно вечером произошло землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера.
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