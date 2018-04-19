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"Мир юрского периода: Павшее королевство". Опубликован трейлер фильма. Видео
19.04.2018 08:58
На канале Universal Pictures в YouTube вышел трейлер фильма "Мир юрского периода: Павшее королевство". Это пятый фильм франшизы "Парк юрского периода". Роли исполнили Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Рэйф Сполл, Джеймс Кромвелл. Режиссер ленты – Хуан Антонио Байон. По сюжету секрет создания динозавров попадет в руки нескольких корпораций, каждая из которых будет по-своему использовать полученные данные.   | Премьера ожидается летом 2018 года Скриншот: Universal Pictures / YouTube видео Видео: Universal Pictures / YouTube

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