"Мир юрского периода: Павшее королевство". Опубликован трейлер фильма. Видео
19.04.2018 08:58
На канале Universal Pictures в YouTube вышел трейлер фильма "Мир
юрского периода: Павшее королевство". Это пятый фильм франшизы
"Парк юрского периода". Роли исполнили Крис Прэтт, Брайс Даллас
Ховард, Джефф Голдблюм, Рэйф Сполл, Джеймс Кромвелл. Режиссер ленты
– Хуан Антонио Байон. По сюжету секрет создания динозавров попадет
в руки нескольких корпораций, каждая из которых будет по-своему
использовать полученные данные. | Премьера ожидается летом
2018 года Скриншот: Universal Pictures / YouTube видео
Видео:
Universal Pictures / YouTube