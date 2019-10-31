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В Японии горел 500-летний замок, включенный в наследие ЮНЕСКО
31.10.2019 09:51
В Японии сгорело 4200 квадратных метров древнего замка, который внесен в наследие ЮНЕСКО Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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