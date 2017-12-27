Перед новогодними праздниками украинские супермаркеты под видом акций сбывают некачественные продукты.

Журналисты "" отправились на ревизию магазинов и выяснили, что пытаются подложить невнимательным покупателям, передает .

В одном из супермаркетов рыба, колбаса и сыры лежат на полу под прилавком. Температурный режим не соблюдается, а следовательно, есть эти продукты теперь опасно. Впрочем, покупатель этого не знает.

В холодильнике же обнаружилась красная икра. Правда, сколько она пролежала, неизвестно – маркировке на упаковке нет. А из партии яиц без риска можно купить только три десятка – у всех остальных срок годности до 8 декабря.

Кроме того, в магазине нашлась просроченная водка, которой тоже можно отравиться. На бутылках оказались две маркировки – настоящую дату производства пытались заклеить.

Кусок сыра за 100 гривен оказался просроченным на шесть дней, на нем уже вздулась упаковка. Эту ошибку в супермаркете признали и пообещали убрать лежалый товар, а также наказать продавцов.

"У нас есть определенная схема штрафов, будут сниматься также премии. Магазин очень большой, ассортимент большой, и мы работаем над этим", – говорит администратор магазина Андрей Коцюк.

Но опасные продукты есть не только в крупных магазинах – в продуктовом минимаркете обнаружилась связка пельменей, срок годности которых истек еще в сентябре. Кроме того, в одном из контейнеров смешали свежие и лежалые полуфабрикаты, а сыры нужно было убрать с прилавка еще полгода назад. При этом продавцы вернули все лежалые товары на полки – ждут невнимательных покупателей.

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