Народный депутат от группы “Партія Відродження” Дмитрий Святаш задолжал "УкрСиббанку" почти 30 млн грн. Об этом свидетельствует электронная декларация народного депутата, передает .

В документ отмечается, что в июле пришлого года суд обязал Святаша признать два кредита “УкрСиббанка” на сумму 13,6 млн грн и 16,2 млн грн.

Как сообщал , в феврале текущего года Печерский районный суд Киева запретил Святашу покидать пределы Украины из-за долгов. Но защита нардепа обжаловала решение Печерского суда, и Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу, на основании того, что этот вопрос по правилам подсудности должен рассматриваться в Дзержинском суде Харькова.

Напомним, после скандальных поправок в Налоговй кодекс Украины общественники потребовали от лидера “Партії Відродження” Виталия Хомутынника сдать мандат народного депутата.

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