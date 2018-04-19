На Закарпатье постепенно нарастают антиукраинские настроения, а некоторые местные жители открыто симпатизируют Венгрии, пишет со ссылкой на издание .

Так, в городе Берегово на Закарпатье, который находится неподалеку от границы с Венгрией, некоторые люди недовольны жизнью в Украине.

Житель города Виктор, который родился в Харькове и учился в Донецке, даже хвалит венгерские власти, которые, по его словам, улучшают жизнь в регионе.

Он говорит, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан помогает исправлять дороги и строить здания в городе.

«Этот Орбан Витька приедет, пройдет, посмотрит – и поликлинику у нас сделают», — говорит мужчина.

Виктор оказался на Закарпатье после работы шофером при посольстве СССР в бывшей Чехословакии. Он женился на местной венгерке и получил второе гражданство.

Мужчина жалуется, что при независимой Украине жить на Закарпатье стало хуже.

«На Закарпатье всегда было спокойно. Никто никому мозги не е…ал. И при коммунизме жили, работа была, все на месте. Пришла Украина, поломала все памятники Ленину, Сталину. Зато поставили . А он здесь хотя ногой стоял?», — пожаловался мужчина.

Он не скрывает своих симпатий к Орбану, который успел стать политическим противником Украины на международной арене. При этом мужчина говорит, что не ходит на украинские выборы, поскольку не видит достойных кандидатов.

«А на украинские выборы, как и на советские, не хожу. Ну, за кого голосовать? За Юлию или за того, кто коров целует?!», — заявил он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира