|«Украина все поломала»: на Закарпатье назревает бунт, люди мечтают о Венгрии
|19.04.2018 09:02
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На Закарпатье постепенно нарастают антиукраинские настроения, а некоторые местные жители открыто симпатизируют Венгрии, пишет со ссылкой на издание .
Так, в городе Берегово на Закарпатье, который находится неподалеку от границы с Венгрией, некоторые люди недовольны жизнью в Украине.
Житель города Виктор, который родился в Харькове и учился в Донецке, даже хвалит венгерские власти, которые, по его словам, улучшают жизнь в регионе.
Он говорит, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан помогает исправлять дороги и строить здания в городе.
«Этот Орбан Витька приедет, пройдет, посмотрит – и поликлинику у нас сделают», — говорит мужчина.
Виктор оказался на Закарпатье после работы шофером при посольстве СССР в бывшей Чехословакии. Он женился на местной венгерке и получил второе гражданство.
Мужчина жалуется, что при независимой Украине жить на Закарпатье стало хуже.
«На Закарпатье всегда было спокойно. Никто никому мозги не е…ал. И при коммунизме жили, работа была, все на месте. Пришла Украина, поломала все памятники Ленину, Сталину. Зато поставили . А он здесь хотя ногой стоял?», — пожаловался мужчина.
Он не скрывает своих симпатий к Орбану, который успел стать политическим противником Украины на международной арене. При этом мужчина говорит, что не ходит на украинские выборы, поскольку не видит достойных кандидатов.
«А на украинские выборы, как и на советские, не хожу. Ну, за кого голосовать? За Юлию или за того, кто коров целует?!», — заявил он.