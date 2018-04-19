Порошенко на выборах может поддержать только сильная команда "складных часив". Об этом заявил обозреватель Вячеслав Чечило.

"Кто поддержит Петра Порошенко на выборах?

Население? Нет, не поддержит. Рейтинг ПАП в районе 10% с тенденцией к снижению.

«Ватники»? Вряд ли. Разве что если во второй тур с Порошенко выйдет Тягнибок.

«Адекватники»? Они за него и в 2014 не голосовали. Незачем и начинать.

«Вышиватники» и прочие упоротые патриоты? Нет, не поддержат. Донецк не взят, фабрика в Липецке не продана, каждый патриот не получил по должности. Нет смысла голосовать.

Посольство США? Да там уже, походу, не знают как избавиться. Какая уж тут поддержка – еще и подтолкнут.

Правительство? Гройсман перешел в разряд врагов. Аваков там и был. Эти ребята если и поддержат, то выставят такую цену, что дешевле не выборы вовсе не ходить.

Админресурс? Не бывает админресурса в стране, где нет страны. Чиновники на местах заняты исключительно личным обогащением – им по большому счету плевать, что происходит в Киеве. Да и нет на них у Порошенко никаких рычагов влияния. Уголовное дело за сепаратизм на каждого не заведешь.

Кто у нас остается? Кононенко, Грановский, Злочевский? Сильная команда «складных часив», да. Но все-таки не очень убедительная." - Заявил Вячеслав Чечило.

Бывший министр экологии Николай Злочевский поставляет бесплатный газ на стекольный завод партнера президента Украины Петра Порошенко, народного депутата от БПП Игоря Кононенко. Об этом написал в своей книге "Петр Пятый", отрывок из которой обнародовало интернет-издание "Страна", скорый нардеп Александр Онищенко.

Он обнародовал пленки своих переговоров с человеком, чей голос похож на голос украинского президента. В разговоре Онищенко рассказывает, что Злочевский выкупил газовую компанию покойного польского бизнесмена Яна Кульчика и еще одну компанию по гидроразрывам.

"Он готов заключать все контракты с "Нафтогазом", с другими госкомпаниями и готов отдать 50% компании и делить прибыль 50/50. Вы в курсе, что у нас есть компании, у которых заключены договора о совместной деятельности с Shell и ExxonMobil, эти компании выходят как инвесторы, но ценность этих компаний – что под них сделан специальный законопроект, который освобождает эти компании от рентных платежей как инвесторов. То есть рентные платежи, но они очень маленькие – до 2%.

Коля [Злочевский] готов зайти инвестором в эту компанию, поставить свою западную компанию, которая войдет инвестором в совместную деятельность. Можно все газовые активы оформлять на эту компанию, тем самым будет и экономия рентных платежей, и всю экономику будем делить 50/50", – говорит Онищенко якобы президенту.

В разговоре он подчеркнул, что Злочевский уже поставил компаниям команды Порошенко газа на сумму более чем $10 млн.

"Коля готов свернуть этот долг, включить его тоже в расчет. Это предложение он просит передать для вас", – добавил Онищенко.

В ответ человек с голосом, похожим на голос Порошенко, говорит, что подумает как можно решить вопрос с открытыми против Злочевского уголовными делами.

"Президент в "договорняке" с представителем бывшей власти, с заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины до 26 февраля 2014 года, против которого заведены уголовные дела", – пишет Онищенко в своей книге.

"Порошенко взял следующую высоту на пути в политическое небытие. Теперь он человек, с которым нельзя договариваться.





"Свежие «пленки Онищенко» рассказывают нам о том, как Злочевский «порешал» и... заполучил в результате проблем еще больше, чем у него их было изначально.

Договоренности с Порошенко вытащили бизнесмена на тот уровень публичности, где порешать уже практически нереально.

Кто бы ни пришел к власти после Порошенко, он вынужден будет начинать все расследования по Злочевскому сначала. Вопрос стал слишком громким, чтобы его просто тихо замять.

И все это «благодаря» Петру Алексеевичу.

Который уверенно движется к тому, что скоро даже простая встреча с ним будет рассматриваться как серьезное пятно на репутации и начнет разрушать бизнесы и карьер," - прокомментировал плёнки Онищенко обозреватель Вячеслав Чечило.

Злочевский возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Украины (ранее – Министерство охраны окружающей природной среды) с июля 2010 года по апрель 2012 года. Его подозревали в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами.

В конце 2014 года выехал из Украины после того, как получил статус подозреваемого.

10 октября 2016 года Министерство внутренних дел сняло Злочевского с розыска по просьбе ГПУ.

Вчера СМИ сообщили, что Злочевский ненадолго приезжал в Киев, но потом снова уехал за границу.

"Ключевая цель публикации плёнок Александр Онищенко сейчас - помешать Порошенко заключить союз с Народным фронтом и Гроссманом по созданию объединённой политической силы и выдвижение Порошенко единым кандидатам в 2019.

Апрель-май это последние месяцы, когда по закону Порошенко может распустить Раду - и попытаться переизбраться до момента окончательного обнуления своих рейтингов.

Пленки Онищенко это подножка этим планам и сигнал окружению Порошенко что он - политический труп, от которого надо держаться подальше.

И уже договариваться с другими группами. Чтобы не остаться на тонущем корабле." - Заявил журналист Александр Дубинский.

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