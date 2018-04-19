|Трамп назвал себя "жестким" антироссийским президентом
|19.04.2018 09:04
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Дональд Трамп заверил в жесткой позиции по отношению к РФПрезидент США Дональд Трамп заявил, что между руководства Белого дома за всю историю не было человека, который занимала такую же "жесткую позицию" по отношению к РФ.
Фото: Brendan Smialowski / AFP / East News
Он отметил, что новые санкции будут введены "когда это будет необходимо", передает Интерфакс-Украина .
"Мы введем санкции, как только они будут в полной мере этого заслуживать. Не было никого более жесткого в отношении России, чем президент Дональд Трамп", - заявил глава Белого дома.
Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.
В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.
Позже стало известно, что Соединенные Штаты вскоре примут решение о внедрении дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Сирии. Однако, яки пишут американские СМИ, президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России .