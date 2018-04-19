|Баскская террористическая организация ETA объявила о самороспуске
|19.04.2018 09:05
|
Организация ЭТА была основана в 1959 году баскамиБаскский организация ETA, которая воевала против испанского правительства в течение нескольких десятилетий, заявила, что намерена прекратить свое существование.
Фото: reuters.com
Организация объявит о самороспуске в первые выходные мая.
Представитель ЭТА Мишель Табиана заявил во французском городе Байон, что группировка показало французским властям тайник, в который входили 120 единиц огнестрельного оружия, около 3 тонн взрывчатых веществ и несколько тысяч патронов.
ЭТА объявила постоянное прекращение огня в 2011 году, но до сих пор не видмовилялося от оружия как инструмента для достижения цели - независимого баскского государства.
Организация ЭТА была основана в 1959 году басками, которые считали свою политику и культуру подавленными испанским диктатором Франко. За время вооруженной борьбы за право основать свое собственное государство на севере Испании и юго-западе Франции были убиты более 800 человек.
Разоружение ETA (Euskadi Ta Askatasuna, в переводе - "Страна басков и свобода") завершает эпоху политического насилия, в течение десятилетий угрожало всей Западной Европе.
ETA была классифицирована как террористическая организация властью Испании, Великобритании, Франции, Европейского союза и США.
Напомним, в ноябре 2016 года на Франции арестовали одного из последних лидеров баскских сепаратистов.
Напомним, что ЭТА выступает за независимость Страны басков - семи провинций на севере Испании и юго-западе Франции.
Организация прекратила вооруженную борьбу за независимость Страны басков в 2011 году, заявив о продолжении борьбы политическими мирными методами. Однако некоторые ее члены отказались сложить оружие.
8 апреля ЭТА объявила о сложении оружия .