Организация ЭТА была основана в 1959 году басками

Организация объявит о самороспуске в первые выходные мая.

Представитель ЭТА Мишель Табиана заявил во французском городе Байон, что группировка показало французским властям тайник, в который входили 120 единиц огнестрельного оружия, около 3 тонн взрывчатых веществ и несколько тысяч патронов.

ЭТА объявила постоянное прекращение огня в 2011 году, но до сих пор не видмовилялося от оружия как инструмента для достижения цели - независимого баскского государства.

Организация ЭТА была основана в 1959 году басками, которые считали свою политику и культуру подавленными испанским диктатором Франко. За время вооруженной борьбы за право основать свое собственное государство на севере Испании и юго-западе Франции были убиты более 800 человек.

Разоружение ETA (Euskadi Ta Askatasuna, в переводе - "Страна басков и свобода") завершает эпоху политического насилия, в течение десятилетий угрожало всей Западной Европе.

ETA была классифицирована как террористическая организация властью Испании, Великобритании, Франции, Европейского союза и США.

Напомним, в ноябре 2016 года на Франции арестовали одного из последних лидеров баскских сепаратистов.

Напомним, что ЭТА выступает за независимость Страны басков - семи провинций на севере Испании и юго-западе Франции.

Организация прекратила вооруженную борьбу за независимость Страны басков в 2011 году, заявив о продолжении борьбы политическими мирными методами. Однако некоторые ее члены отказались сложить оружие.