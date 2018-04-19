За прошедшие сутки, 18 апреля, боевики 50 раз обстреляли позиции ВСУ, 2 раненых. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На Донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты «Бутовка», Невельского и Новотроицкого», — говорится в отчете.

Также под огонь из 120 мм минометов попали позиции сил АТО возле Николаевки. Кроме этого, 82 мм минометы и гранатометы соперник применил в районе Песков и Водяного.

«Из гранатометов соперник открывал огонь по защитниках Талаковки, Гнутового, Богдановки и Авдеевки, из вооружения БМП — обстреливал наши укрепления под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов — возле Опытного, Водяного и Талаковки», — подчеркнули в штабе.

Стрелковое оружие применяли в районе Лебединского, Верхнеторецкого, Марьинки, Каменки, Широкиного и Авдеевки, неподалеку Гнутового — велся снайперский огонь.

На Луганском направлении боевики открывали огонь из 82 мм минометов по украинским укреплениях возле Новоалександровки и Попасной, из гранатометов — обстреляны защитники Луганского и Светлодарска. Из крупнокалиберных пулеметов — позиции в Новолуганском, а снайперского оружия — возле Майорска и Новгородского.

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