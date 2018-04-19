Повышение безопасности движения станет одним из основных направлений при инвестировании развития автомобильных дорог Украины со стороны Европейского банка реконструкции и развития. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказала заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров, передает корреспондент

"В Украине на дорогах за год гибнет больше людей, чем в АТО. Учитывая это, для нас во всех инвестициях, которые мы будем делать в автомобильные дороги, очень важными компонентом будет повышение безопасности движения", - сказала Петров.

Как сообщал из-за масштабных ДТП последних дней с участием транспорта общего пользования и многочисленных потерь и травмирования людей полиция проверит техническое состояние пассажирского парка.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира