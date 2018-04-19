14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет войска Башара Асада.

Сирийские военные обнаружили и передали России две крылатые ракеты, не разорвавшиеся в ходе авиаудара США по Сирии в ночь на 14 апреля. Об этом ТАСС рассказал источник в сирийском военном ведомстве. Официальным подтверждением этой информации от российской стороны агентство не располагает, информирует svodka.net.

«Обе крылатые ракеты в довольно хорошем состоянии были переданы русским военным», — сказал собеседник агентства. По сведениям источника, «эти ракеты вчера [18 апреля] были отправлены самолетом в Россию».

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет войска Башара Асада. Целями ударов стали три объекта в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанные с сирийской программой по созданию химического оружия.

Анонсируя атаку в своем твиттере, президент США Дональд Трамп предупредил, что в Сирию полетят «новые и умные» ракеты. После авиаудара Трамп заявлял, что все ракеты успешно достигли цели. По данным Минобороны России, западные союзники выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых была сбита сирийской ПВО.

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