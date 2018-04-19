В объявлении о продаже авто утверждается, что на бронированном Mercedes-Benz Pullman W220 S600 2003 года выпуска президент России Владимир Путин выезжал на официальные и неофициальные мероприятия. Автомобиль произведен по спецзаказу Фото: auto.ru Продавец заявил, что на бронированном Mercedes-Benz Pullman W220 S600 2003 года выпуска Путин выезжал на официальные и неофициальные мероприятия.В объявлении утверждается, что автомобиль произведен по спецзаказу. В настоящее время авто содержится в частной коллекции. Бронемашина имеет пробег 88 тысяч километров. Мощность 5,8-литрового двигателя составляет 367 лошадиных сил.Путин впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Он переизбирался на пост главы государства в 2004 и 2012 годах. На президентских выборах в 2018 году по данным ЦИК РФ за Путина проголосовало 76,69% избирателей. Согласно конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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