В объявлении о продаже авто утверждается, что на бронированном
Mercedes-Benz Pullman W220 S600 2003 года выпуска президент России
Владимир Путин выезжал на официальные и неофициальные мероприятия.
Автомобиль произведен по спецзаказу Фото: auto.ru Продавец заявил,
что на бронированном Mercedes-Benz Pullman W220 S600 2003 года
выпуска Путин выезжал на официальные и неофициальные мероприятия.В
объявлении утверждается, что автомобиль произведен по
спецзаказу. В настоящее время авто содержится в частной
коллекции. Бронемашина имеет пробег 88 тысяч километров. Мощность
5,8-литрового двигателя составляет 367 лошадиных сил.Путин впервые
был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Он переизбирался
на пост главы государства в 2004 и 2012 годах.
На президентских выборах в 2018 году по данным ЦИК РФ за
Путина проголосовало 76,69% избирателей. Согласно конституции
России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков
подряд.
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