|Пранкер "Джокер" от имени Рябошапки заставил Яременко извиниться за секс-скандал
|31.10.2019 09:59
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Украинский пранкер, известный под ником "Джокер", который некоторое время переписывался с нардепом Богданом Яременко под видом генпрокурора Руслана Рябошапки, заставил его извиниться за секс-скандал, в который он попал накануне. Об этом сообщает издание "
Первый комментарий Яременко по поводу его переписки с девушкойFacebook Богдан Яременко
Извинение Яременко за секс-скандалFacebook Богдан Яременко
Переписка Яременко с пранкером "Джокером", который выдавал себя за РябошапкуСтрана.ua
Переписка Яременко с пранкером "Джокером", который выдавал себя за РябошапкуСтрана.ua
Переписка Яременко с пранкером "Джокером", который выдавал себя за РябошапкуСтрана.ua
Переписка Яременко с пранкером "Джокером", который выдавал себя за РябошапкуСтрана.ua
Причину скандала он объяснил тем, что полагал, что сидит в "защищенном углу" и журналисты не смогут снимать экран его телефона. То есть, таким образом, еще раз действительно подтвердил подлинность переписки с девушкой "за 100 долларов".