Сегодня обмен пленными пройдёт по формуле «237 на 74», а не «306 на 74», как сообщали и продолжают сообщать нам СМИ. Об этом сообщил знаток Дмитрий Джангиров.

"А вы в курсе, что менять будут «237 на 74», а не «306 на 74», как сообщали и продолжают сообщать нам СМИ?

То, что я напишу ниже, является развитием моих предыдущих постов о кропотливой работе спецпредставителя Украины в Минской контактной группе Виктора Медведчука – по поручению Президента Петра Порошенко – по подготовке «новогодне-рождественского» обмена пленными / удерживаемыми лицами.

Решающими стали полтора месяца, начиная с 15 ноября с.г., когда Виктор Медведчук встретился в Ново-Иерусалимском монастыре с президентом РФ Владимиром Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, после чего Кремль напрямую обратился к лидерам ОРДЛО.

Однако, кроме кропотливой рутинной работы, в самый последний момент понадобились сверхусилия, чтобы преодолеть возникшую проблему.

Напомню, что 25 декабря обмен был подтвержден после встречи Виктора Медведчука с лидерами ОРДЛО – Леонидом Пасечником и Александром Захарченко при участии Патриарха Кирилла.

Однако это – в публичной сфере.

Как сообщают мои источники, в непубличной же части – непосредственно на переговорах – на прошлой неделе переговоры забуксовали.

Не зря все же общеизвестное выражение «расставить все точки над І» имеет свои особенности в нашей стране, где используется І с двумя точками…

Дело в том, что формулу обмена «306 на 74» оказалось невозможно реализовать технически (напомним, изначально вообще речь шла о формуле «всех на всех», а «306 на 74» стала компромиссом – в качестве первого этапа обмена «всех на всех»).

Киев предложил передать только 237 человек – 40 человек из списка «ДНР/ЛНР» отбыли срок и обладают свободой перемещения, еще 29 человек, которые отбывают наказание, отказались от обмена (источники подтверждают, что часть из них тоже привозили на линию разграничения – чтобы они лично подтвердили ДНР-ЛНР, что отказываются от передачи).

Точно известно, что в списке обмениваемых нет ни одного гражданина России, как нет и журналистов Васильца и Тимонина.

Как несложно догадаться, представители ОРДЛО, увидев такое сокращение списков, потребовали пропорционально сократить списки и со своей стороны – передать не 74 украинских пленных, а меньше.

И здесь снова потребовались усилия со стороны Виктора Медведчука, который несколько дней подряд (с 21 по 25 декабря) вел переговоры с главами ДНР-ЛНР в присутствии Патриарха.

И вот результат – все 74 украинца вернутся к Новому Году домой…

Что дальше?

Громкие речи непричастных о своей роли в освобождении украинцев из плена, в которых наверняка НЕ будут упомянуты 168 человек, разыскиваемых Украиной на неподконтрольной территории.

Из которых на сегодняшний день установлено местонахождение 103, и о возвращении которых уже ведет переговоры Виктор Медведчук." - Заявил Дмитрий Джангиров.

Напомним, Ирина Геращенко лично отбирает людей на своё суждение, которых приготовили к обмену. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин.

"Я же говорил, абсолютно недоговороспособные существа!!!

Только что, вопреки договоренностям, лично Геращенко Ирина отобрала из уже находящихся и готовых к обмену лиц, тех, кого посчитала нужным именно она.

В итоге Мефедов Евгений и еще восемь человек, остались на месте!

И это только начало!" - Заявил адвокат Евгения Мефёдова Валентин Рыбин.

Адвокат Татьяна Монтян сообщила, что её клиента, гражданина Эстонии Владимира Полякова вместе с пятью россиянами, которых готовили к сегодняшнему обмену и содержали в фильтрационном лагере в Святогорске Донецкой области не взяли на обмен.

"Мой клиент, гражданин Эстонии Владимир Поляков, которого Эстония подло выдала Украине "за участие в террористической организации ЛНР", внесенный в списки на обмен, прошел "судебную очистку" еще 18 декабря и с этого времени содержался в фильтрационном лагере в Славяногорске в ожидании обмена, хотя теоретически абсолютно свободным человеком - освобожденной по приговору суда.

Сегодня утром всех, кроме него и еще пятерых россиян, погрузили в автобусы по вывезли из фильтрационного лагеря.

А ему заявили, что сегодня менять не будут, потому что есть какое-то "политическое решение". "Возможно, поменяют в январе" - пролепетала Лутковская, больше ничего не объясняя.

Итак, сейчас абсолютно свободный человек содержится в фильтрационном лагере насильно, без каких-либо оснований.

Эстонском консулу, конечно, безразлично - за все время к моему клиенту не было ни одного визита. ЦеЕвропа, конечно!

Что это значит и что будет дальше - неизвестно.

Ну что тут можно сказать, как назвать украинскую власть ?!

КИДАЛЫ И БЕЗПРЕДЕЛЬЩИКИ!" - Заявила Татьяна Монтян.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира