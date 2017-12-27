|Сегодня обмен пленными пройдёт по формуле «237 на 74», а не «306 на 74», как сообщали и продолжают сообщать нам СМИ
|27.12.2017 12:25
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Сегодня обмен пленными пройдёт по формуле «237 на 74», а не «306 на 74», как сообщали и продолжают сообщать нам СМИ. Об этом сообщил знаток Дмитрий Джангиров.
"А вы в курсе, что менять будут «237 на 74», а не «306 на 74», как сообщали и продолжают сообщать нам СМИ?
То, что я напишу ниже, является развитием моих предыдущих постов о кропотливой работе спецпредставителя Украины в Минской контактной группе Виктора Медведчука – по поручению Президента Петра Порошенко – по подготовке «новогодне-рождественского» обмена пленными / удерживаемыми лицами.
Решающими стали полтора месяца, начиная с 15 ноября с.г., когда Виктор Медведчук встретился в Ново-Иерусалимском монастыре с президентом РФ Владимиром Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, после чего Кремль напрямую обратился к лидерам ОРДЛО.
Однако, кроме кропотливой рутинной работы, в самый последний момент понадобились сверхусилия, чтобы преодолеть возникшую проблему.
Напомню, что 25 декабря обмен был подтвержден после встречи Виктора Медведчука с лидерами ОРДЛО – Леонидом Пасечником и Александром Захарченко при участии Патриарха Кирилла.
Однако это – в публичной сфере.
Как сообщают мои источники, в непубличной же части – непосредственно на переговорах – на прошлой неделе переговоры забуксовали.
Не зря все же общеизвестное выражение «расставить все точки над І» имеет свои особенности в нашей стране, где используется І с двумя точками…
Дело в том, что формулу обмена «306 на 74» оказалось невозможно реализовать технически (напомним, изначально вообще речь шла о формуле «всех на всех», а «306 на 74» стала компромиссом – в качестве первого этапа обмена «всех на всех»).
Киев предложил передать только 237 человек – 40 человек из списка «ДНР/ЛНР» отбыли срок и обладают свободой перемещения, еще 29 человек, которые отбывают наказание, отказались от обмена (источники подтверждают, что часть из них тоже привозили на линию разграничения – чтобы они лично подтвердили ДНР-ЛНР, что отказываются от передачи).
Точно известно, что в списке обмениваемых нет ни одного гражданина России, как нет и журналистов Васильца и Тимонина.
Как несложно догадаться, представители ОРДЛО, увидев такое сокращение списков, потребовали пропорционально сократить списки и со своей стороны – передать не 74 украинских пленных, а меньше.
И здесь снова потребовались усилия со стороны Виктора Медведчука, который несколько дней подряд (с 21 по 25 декабря) вел переговоры с главами ДНР-ЛНР в присутствии Патриарха.
И вот результат – все 74 украинца вернутся к Новому Году домой…
Что дальше?
Громкие речи непричастных о своей роли в освобождении украинцев из плена, в которых наверняка НЕ будут упомянуты 168 человек, разыскиваемых Украиной на неподконтрольной территории.
Из которых на сегодняшний день установлено местонахождение 103, и о возвращении которых уже ведет переговоры Виктор Медведчук." - Заявил Дмитрий Джангиров.
Напомним, Ирина Геращенко лично отбирает людей на своё суждение, которых приготовили к обмену. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин.
"Я же говорил, абсолютно недоговороспособные существа!!!
Только что, вопреки договоренностям, лично Геращенко Ирина отобрала из уже находящихся и готовых к обмену лиц, тех, кого посчитала нужным именно она.
В итоге Мефедов Евгений и еще восемь человек, остались на месте!
И это только начало!" - Заявил адвокат Евгения Мефёдова Валентин Рыбин.
Адвокат Татьяна Монтян сообщила, что её клиента, гражданина Эстонии Владимира Полякова вместе с пятью россиянами, которых готовили к сегодняшнему обмену и содержали в фильтрационном лагере в Святогорске Донецкой области не взяли на обмен.
"Мой клиент, гражданин Эстонии Владимир Поляков, которого Эстония подло выдала Украине "за участие в террористической организации ЛНР", внесенный в списки на обмен, прошел "судебную очистку" еще 18 декабря и с этого времени содержался в фильтрационном лагере в Славяногорске в ожидании обмена, хотя теоретически абсолютно свободным человеком - освобожденной по приговору суда.
Сегодня утром всех, кроме него и еще пятерых россиян, погрузили в автобусы по вывезли из фильтрационного лагеря.
А ему заявили, что сегодня менять не будут, потому что есть какое-то "политическое решение". "Возможно, поменяют в январе" - пролепетала Лутковская, больше ничего не объясняя.
Итак, сейчас абсолютно свободный человек содержится в фильтрационном лагере насильно, без каких-либо оснований.
Эстонском консулу, конечно, безразлично - за все время к моему
клиенту не было ни одного визита. ЦеЕвропа, конечно!
Ну что тут можно сказать, как назвать украинскую власть ?!
КИДАЛЫ И БЕЗПРЕДЕЛЬЩИКИ!" - Заявила Татьяна Монтян.