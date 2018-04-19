|Сильный ветер и дождь: синоптики предупредили киевлян об ухудшении погоды
|19.04.2018 09:17
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В четверг, 19 апреля, синоптики предупредили жителей Киева и Киевской области о сильных порывах ветра скоростью 15-20 м/с. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным Гидрометцентра, в Киеве и Киевской области сохранятся порывы ветра скоростью 15-20 м/с и осадки в виде дождя.
Стоит отметить, что в большинстве областей 19 апреля ночью без осадков, утром и днем ожидается небольшой дождь.
Ночью по Украине ожидается от +4 до +9, днем от +10 до +15, в западных и южных областях от +17 до +20.
До этого в ГСЧС предупреждали о новых подтоплениях в связи с паводком на реках в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
Как сообщал svodka.net.uа, как минимум три человека погибли на территории Соединенных Штатов Америки вследствие сильного снегопада.
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