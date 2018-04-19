Экс-нардеп, Герой Украины, генерал-лейтенант пообещал лично ликвидировать президента Российской Федерации Владимира Путина, передает со ссылкой на .

В эфире одного из украинских каналов, он заявил также, что любой гражданин Украины имеет на это право.

«Еще в апреле 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов я прямо заявил, я знал, что Путин это слушал, что при малейшей возможности Путин будет ликвидирован мной или моей командой. И это все будет в рамках действующего законодательства и норм международного права», — заявил .

Он также добавил, что с точки зрения международного права, законов ведения войны, национального законодательства и Конституции каждый гражданин Украины в случае физической ликвидации Путина не совершает преступления, поскольку действует в состоянии крайней необходимости и необходимой обороны. Но это, по его словам, касается только граждан Украины.

Экс-нардеп подчеркнул, что сам Путин за последние годы отдал приказ на устранение нескольких десятков генералов: «Расследуя дела по уничтожению малайзийского самолета и польского «борта №1″, я установил, что группой Путина были уничтожены 32 генерала, которые были соучастниками или свидетелями его преступлений».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира