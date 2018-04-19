|Путин будет ликвидирован: генерал пояснил, кто безнаказанно может убить российского диктатора
|19.04.2018 09:18
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Экс-нардеп, Герой Украины, генерал-лейтенант пообещал лично ликвидировать президента Российской Федерации Владимира Путина, передает со ссылкой на .
В эфире одного из украинских каналов, он заявил также, что любой гражданин Украины имеет на это право.
«Еще в апреле 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов я прямо заявил, я знал, что Путин это слушал, что при малейшей возможности Путин будет ликвидирован мной или моей командой. И это все будет в рамках действующего законодательства и норм международного права», — заявил .
Он также добавил, что с точки зрения международного права, законов ведения войны, национального законодательства и Конституции каждый гражданин Украины в случае физической ликвидации Путина не совершает преступления, поскольку действует в состоянии крайней необходимости и необходимой обороны. Но это, по его словам, касается только граждан Украины.
Экс-нардеп подчеркнул, что сам Путин за последние годы отдал приказ на устранение нескольких десятков генералов: «Расследуя дела по уничтожению малайзийского самолета и польского «борта №1″, я установил, что группой Путина были уничтожены 32 генерала, которые были соучастниками или свидетелями его преступлений».