Правительство Украины рассматривает возможность отмены желтого сигнала светофора с учетом того, что причиной последних дорожно-транспортных происшествий стал именно с проездом на желтый свет.

svodka.net/

Такое поручение во время сегодняшнего заседания Кабмина дал глава правительства Владимир Гройсман, написал на своей странице в Facebook заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, информирует svodka.net.

«Премьер-министр поддержал мое обращение и поручил Мининфраструктуры, МВД, Национальной полиции, «Укравтодору» и «Укртрасбезопасности» проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора, и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства», — написал он. Чиновник правительства уверен, что данная инициатива является правильной, так как, «проанализировав последние резонансные ДТП, эксперты пришли к выводу, что все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора».

«Немало стран мира отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый и жесточайшая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал!», — написал заместитель министра.

Читайте: В Украине вдвое упал спрос на шенгенские визы

Сводка.нет - Новости Украины и Мира