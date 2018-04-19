19 апреля Оболонский районный суд Киева продолжает рассматривать дело о государственной изменен бывшего президента Украины Виктора Януковича. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале Генпрокуратуры Украины. | Суд продолжает рассматривать дело Януковича Фото: ЕРА В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны проживает в России.Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). видео Видео: Генеральна прокуратура України / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины януковича дело ведении территориальную Теги: политика