Оболонский суд рассматривает дело о госизмене Януковича. Трансляция
19.04.2018 09:21
19 апреля Оболонский районный суд Киева продолжает рассматривать
дело о государственной изменен бывшего президента Украины Виктора
Януковича. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале
Генпрокуратуры Украины. | Суд продолжает рассматривать дело
Януковича Фото: ЕРА В Оболонском суде Киева рассматривают дело
по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в
ведении войны и посягательстве на территориальную целостность
и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Янукович был
президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из
страны проживает в России.Януковичу инкриминируют три статьи
Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена),
ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст.
110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность
и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные
тяжкие последствия). видео
Видео: Генеральна прокуратура України / YouTube