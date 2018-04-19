Оболонский районный суд Киева начал допрос бывшего командующего Военно-морских сил Украины Юрия Ильина в деле по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент

"Судебное заседание объявлено продолженным", - сказал председательствующий в процессе судья Владислав Девятко.

Напомним, на предыдущем заседании 18 апреля суд допросил в качестве свидетеля народного депутата Михаила Добкина.

Как сообщал 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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