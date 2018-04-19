Чиновники в Кремле смягчат «антиамериканскую риторику», чтобы попытаться наладить отношения с США.

Кроме того, Госдума отложила до 15 мая рассмотрение законопроекта о контрсанкциях.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, президент РФ Владимир Путин все еще хочет «дать шанс» американскому коллеге Дональду Трампу снять напряженность между странами.

По словам главы Центра политических технологий Игоря Бунина, Путин «готов пойти на многочисленные и серьезные уступки, но это не должно выглядеть так, будто он проигрывает». В то же время в Москве «понимают, что Россия не может соперничать с Западом в сфере экономики», пишет издание.

Отмечается, что распоряжение членам правительства России дали до 14 апреля, когда США вместе с Британией и Францией нанесли удар по Сирии. В Москве эту атаку назвали актом агрессии.

В начале апреля США ввели санкции против РФ. В «черный список» попали чиновники, бизнесмены и подконтрольные им компании. Позже постпред США в ООН Никки Хейли заявила о подготовке нового пакета антироссийских санкций. Однако сегодня посольство РФ в Вашингтоне уведомили о том, что Вашингтон пока не планирует расширять санкции.

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