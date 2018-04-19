Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сирийском военном ведомстве.

«Две крылатые ракеты, неразорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в довольно хорошем состоянии позавчера (17 апреля, — ред.) были переданы русским военным», — сказал собеседник агентства.

По его сведениям, 18 апреля эти ракеты были отправлены самолетом в Россию.

В РФ официально эту информацию пока не комментировали.

Напомним, 8 апреля стало известно о гибели по меньшей мере 70 человек в результате химической атаки в Думе (Сирия). При этом правительство Сирии назвало обвинения в химическом нападении сфабрикованными. Позицию Дамаска на международном уровне поддерживает Российская Федерация, которая регулярно блокирует резолюции Совбеза ООН по ситуации в Сирии.

11 апреля президент Дональд Трамп заявил о намерении нанести ракетный удар по Сирии, добавив, что на данном этапе отношения США и России хуже чем во время «холодной войны».

14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, вязанным с производством и использованием химического оружия. В свою очередь, Россия пообещала отомстить за удары по Сирии.

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