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Мы стремимся к трансформации Украины: Зеленский поговорил со Столтенбергом
31.10.2019 10:09
Владимир Зеленский встретился со Столтенбергом и поговорил про вступление Украины в НАТО Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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