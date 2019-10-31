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Мы стремимся к трансформации Украины: Зеленский поговорил со Столтенбергом
31.10.2019 10:09
Владимир Зеленский встретился со Столтенбергом и поговорил про вступление Украины в НАТО
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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