Этот завод обеспечит непрерывное снабжение боеприпасов для ВСУ

Более 1 млрд гривен уже предусмотрены на строительство завода по производству боеприпасов для нужд ВСУ. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в эфире проекта военных журналистских расследований «Стежками війни» на телеканале ZIK, информирует еizvestia.com.

«Несколько месяцев назад мы приняли решение выделить 1 млрд 400 млн гривен на начало строительства завода по изготовлению боеприпасов, прежде только дефицитных. Сейчас имеем довольно вооружения, чтобы ВСУ выполняли поставленные перед ними задачи», — заявил он.

По его словам, завод будет пополнять дефицитные запасы старого образца. При этом по мере закупок нового вооружения — будут производить боеприпасы и к ним.

«В 2018 году планируем начать строительство этого завода боеприпасов. Но, отмечу, что 1 млрд 400 млн гривен — это не все необходимые средства. У нас есть понимание поэтапного процесса. Но, в конце концов, этот завод обеспечит непрерывное снабжение боеприпасов для ВСУ», — говорит Полторак.

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Министр обороны отметил, что программа, согласно которой украинская армия должна перейти к стандартам НАТО, принималась многими украинскими и международными экспертами.

«Стратегический оборонный бюллетень — это график того, что мы должны сделать в течение месяца или года. В его подготовке участвовали многие эксперты из США и Альянса. Впрочем, сегодня в Министерстве обороны более 60 советников, которые помогают нам работать, реформировать Вооруженные Силы, а также изучать оборонительный опыт других стран», — рассказал Полторак.

Он отметил, что в этом году Минобороны выполнило почти все поставленные цели.

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«В целом, мы выполнили свои задачи на 90%. В основном были трудности с принятием законодательной базы. Например, к сожалению, до сегодняшнего дня не принят закон о военной полиции, который очень нам нужен. Поэтому мы не можем работать максимально эффективно», — отметил С.Полторак.

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