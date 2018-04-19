Представители Министерства культуры России просили суд продлить меру пресечения для российского режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении государственных средств. Серебренникова задержали в ночь на 22 августа 2017 года Фото: ЕРА На тот же срок, согласно решению суда, домашний арест продлен директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум.Также суд продлил до 24 маядомашний арест бывшему гендиректору автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Юрию Итину и срок содержания под стражей до 19 июня бывшему директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому.Отмечается,что продлить меру пресечения Серебренникову и еще троим фигурантам дела ранее просило Министерство культуры России.Главное управление по расследованию отдельно важных дел Следственного комитета России задержало Серебренникова в ночь на 22 августа 2017 года. Он обвиняется в организации хищения средств, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".По словам режиссера, обвинения против него – абсурдны, потому что проект "Платформа" был реализован именно за те деньги, которые выделило государство.15 января 2018 года Следком РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела. По данным адвоката Апфельбаум, сумма нанесенного режиссером и его сообщниками ущерба в тексте обвинительного заключения выросла с 68 млн руб. до 133 млн руб. (с $1,2 млн до $2,4 млн).С августа 2017 года Серебренников находится под домашним арестом Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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