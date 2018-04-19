Турция осуждает аннексию Крыма Россией на словах и не поддерживает санкции ЕС.

Еврокомиссия опубликовала доклад о ситуации в Турции по состоянию на 2018 год и оценила ее критерии для вступления в ЕС.

В докладе имеет место выражение: «Подтверждая свое осуждение аннексии России в отношении Крыма и озабоченности в отношении татарской общины, Турция не соглашалась с решениями Совета, в том числе ограничительными мерами и санкциями ЕС, касающимися России и Украины.»

ТУРЦИЯ УДАЛЯЕТСЯ ОТ ЕС

Турция продолжает делать огромные шаги в направлении от Евросоюза, в частности, в сфере верховенства права и основных свобод. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан на пресс-конференции в Брюсселе.

«Комиссия часто призывала Турцию отметить эту негативную тенденцию и дает четкие рекомендации по этому вопросу в сегодняшнем отчете», — сказал Ган.

ОТМЕНИТЬ ЧП

В докладе содержится призыв к Анкаре отменить чрезвычайное состояние и отмечается, что с момента его введения более 150 000 человек были взяты под стражу, 78 000 человек были арестованы и больше 110 000 государственных служащих уволены.

«Широкомасштабный и коллективный характер, а также непропорциональность мер, принятых после попытки государственного переворота в условиях чрезвычайного положения, такие как широкомасштабные увольнения, аресты и задержания, продолжают вызывать серьезную обеспокоенность. Турция должна без промедления отменить чрезвычайное положение», — говорится в отчете.

В ЕВРОКОМИССИИ НЕ СЧИТАЮТ ДВИЖЕНИЕ ГЮЛЕНА ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Вопреки утверждению властей Турции, в докладе Еврокомиссии, Движение Гюлена не описывается как террористическая организация и упоминается в докладе, только как движение Гюлена 18 раз. Также в докладе подвержен критике подход правительства к предполагаемым членам Движения Гюлена.

ДЕМОКРАТИЯ ИДЁТ НА НЕТ

В документе также отмечается растущее влияние президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и значительное ослабление демократии.

В докладе выявлены серьезное отступление от свободы выражения мнений и других свобод.

«Отмечается также серьезное отступление в областях свободы собраний, свобода объединения, процессуальных и имущественных прав. Свобода собраний по-прежнему чрезмерно ограничена в законодательстве и на практике », — сказано в сообщении.

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