|Еврокомиссия: Турция не поддерживает санкции против России
|19.04.2018 09:33
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Турция осуждает аннексию Крыма Россией на словах и не поддерживает санкции ЕС.
Еврокомиссия опубликовала доклад о ситуации в Турции по состоянию на 2018 год и оценила ее критерии для вступления в ЕС.
В докладе имеет место выражение: «Подтверждая свое осуждение аннексии России в отношении Крыма и озабоченности в отношении татарской общины, Турция не соглашалась с решениями Совета, в том числе ограничительными мерами и санкциями ЕС, касающимися России и Украины.»
ТУРЦИЯ УДАЛЯЕТСЯ ОТ ЕС
«Комиссия часто призывала Турцию отметить эту негативную тенденцию и дает четкие рекомендации по этому вопросу в сегодняшнем отчете», — сказал Ган.
ОТМЕНИТЬ ЧП
«Широкомасштабный и коллективный характер, а также непропорциональность мер, принятых после попытки государственного переворота в условиях чрезвычайного положения, такие как широкомасштабные увольнения, аресты и задержания, продолжают вызывать серьезную обеспокоенность. Турция должна без промедления отменить чрезвычайное положение», — говорится в отчете.
В ЕВРОКОМИССИИ НЕ СЧИТАЮТ ДВИЖЕНИЕ ГЮЛЕНА ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Вопреки утверждению властей Турции, в докладе Еврокомиссии, Движение Гюлена не описывается как террористическая организация и упоминается в докладе, только как движение Гюлена 18 раз. Также в докладе подвержен критике подход правительства к предполагаемым членам Движения Гюлена.
ДЕМОКРАТИЯ ИДЁТ НА НЕТ
В докладе выявлены серьезное отступление от свободы выражения мнений и других свобод.
«Отмечается также серьезное отступление в областях свободы собраний, свобода объединения, процессуальных и имущественных прав. Свобода собраний по-прежнему чрезмерно ограничена в законодательстве и на практике », — сказано в сообщении.