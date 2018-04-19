В мае 2018 года в Украине не стоит ожидать колебаний курса доллара.

Об этом заявил знаток по экономическим вопросам Виталий Кузьмин, передает со ссылкой на .

"В мае 2018 года ситуация с курсом доллара останется такой же, как есть сейчас. То есть каких-либо серьезных колебаний мы не прогнозируем. Доллар будет в районе 26.5 гривен и даже ниже", - отметил он.

Эксперт объяснил это тем, что чем ближе к лету, тем ближе не бизнес-сезон, а колебания возвращаются уже осенью.

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