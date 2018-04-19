На предприятии будут производить сушеный чеснок, чесночную пасту, а также очищенные зубки для нужд пищевой промышленности

Компания «Агро-Патриот» (Одесская область), которая специализируется на выращивании чеснока, до конца весны завершит строительство первого в Украине и на постсоветском пространстве завода по переработке чеснока, а также склада на 1 тыс. тонн для его хранения, информирует svodka.net.

Об этом сообщила директор компании Наталья Сударкина в комментарии AgroTimes. Она уточнила, что сейчас осуществляются подготовительные работы, и в сезон завод уже заработает. «Мы будем производить сушеный чеснок, чесночную пасту, очищенные зубки для нужд пищевой промышленности (колбасные, консервные цеха) и HoReCa для внутреннего рынка», — отметила Наталья Сударкина.

Она отметила, что по результатам реализации проекта компания будет решать, масштабировать ли его в регионы. Также «Агро-Патриот» имеет планы по экспорту чесночной продукции в Европу. Сейчас же продолжаются переговоры.

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