Соединенные Штаты Америки Власти призвали Российскую Федерацию вывести свои силы из оккупированного Донбасса. Соответствующее заявление сделала представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, пишет Корреспондент.

По словам американского дипломата, Вашингтон осуждает обстрел Донецкой фильтровальной станции, в результате которого пострадали пять человек.

"Соединенные Штаты осуждают обстрел гражданских сотрудников Донецкой фильтровальной станции на Украине в результате которого ранения получили пять человек", - заявила Нойерт.

Вместе с тем она подчеркнула: "Была поставлена под опасность жизнь невинных гражданских лиц, нападение на фильтровальную станцию угрожает поставкам воды для 350 тысяч украинцев, проживающих по обе стороны линии разграничения".

"Госдепартамент, пользуясь случаем, вновь призывает Россию вывести свои силы из Восточной Украины и в полной мере соблюдать обязательства в соответствии с Минскими соглашениями, - подчеренула Нойерт. - Поскольку Россия инспирировала этот конфликт, продолжает вооружать, готовить, руководить и воевать на стороне подчиненный ей сил на Донбассе, она несет ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации на востоке Украины".

Как сообщал svodka.net.uа ранее, во вторник, 17 апреля, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли сотрудников Донецкой фильтровальной станции, в результате которого пять человек получили ранения .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира