|SpaceX запустила на орбиту телескоп для поиска экзопланет
|19.04.2018 09:40
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Спутник будет искать потенциально пригодные к жизни планетыРакета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту космический телескоп TESS, предназначенный для поиска планет у других звезд.
Фото: NASA
С помощью этого телескопа, разработанного Массачусетским технологическим институтом и NASA, ученые рассчитывают найти несколько тысяч кандидатов в экзопланеты, из которых около 300 могут оказаться землеподобными, - отмечает издание N + 1.
Одним из главных источников данных о планетах за пределами Солнечной системы в прошлые годы стал космический телескоп "Кеплер". Он открыл несколько тысяч кандидатов в экзопланеты, из которых более 2,5 тысячи были подтверждены. Но через несколько месяцев топливо на борту аппарата закончится - и он не сможет выполнять свою научную программу.
TESS рассматривается учеными как частичная замена "Кеплеру" для поиска экзопланет.
Ракета Falcon 9 с аппаратом TESS стартовала 19 апреля в 1:51 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал.
В начале 2019 Европейское космическое агентство планирует запустить телескоп CHEOPS, который также предназначен для изучения экзопланет.
Напомним, что в марте SpaceX запустила самую мощную ракету в мире с личным автомобилем Tesla на борту. Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в 22:40 по Киеву.