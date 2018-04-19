В настоящий момент сфера криптовалют является наиболее перспективной финансовой областью. Криптовалюты – это цифровые средства, работа которых основана на принципах анонимности и децентрализации уникальной технологии Блокчейн. Именно благодаря этим качествам, к сожалению, индустрия криптовалют привлекает в том числе и мошенников. Ярким примером глобального обмана, замаскированного под блокчейн-стартап является сделка Worldcore известного махинатора Павла Крымова.

Осенью 2017 года компания Worldcore проводила ICO – предлагала всем желающим приобрести свои цифровые монеты (токены) WRC, обещая использовать средства вкладчиков для развития бизнеса. Для криптовалютой индустрии ICO – это обычная практика: предполагается, что купленные на старте бизнеса монеты будут расти в цене по мере развития проекта. Однако, в случае с Worldcore продажа токенов WRC оказалось откровенным обманом. В ходе расследований выяснилось, что никакого бизнеса компания не имеет, никакие обязательства выполнять не собирается, а все деньги инвесторов осели на счетах команды афериста Павла Крымова.

Как результат: токен WRC практически обесценился, а организатор пирамиды Worldcore Павел Крымов арестован и решением суда направлен в СИЗО-4 г. Москвы:

Как оказалось, Павел Крымов долгое время находился в международном розыске. На афериста открыт целый ряд уголовных дел по статье 190 ч. 4 Уголовного Кодекса РК (мошенничество в отдельно крупном размере). И не смотря на то, что арест был произведен по уголовным делам другой пирамиды мошенника – Questra World, это событие очень резко отразилось на афере Worldcore.

Текущая ситуация в афере Worldcore Павла Крымова.

Цена токена WRC рухнула. С момента ареста Павла Крымова, команда афериста перестала “пампить” (искусственно поднимать цену монеты), в связи с чем стоимость токена WRC упала до 3 центов. Это более чем в 3 раза меньше стоимости, по которой вкладчики проекта покупали данную монету. Вместе с ценой токена более чем в 10 раз обвалились и объемы торгов на биржах – еще одно доказательство того, что эти показатели искусственно накручивались командой мошенника. Инвесторы проекта в панике продали свои монеты, в настоящий момент большинство выпущенных токенов находится в руках аферистов.

Обещания Worldcore не выполняются. В самом начале развития Worldcore позиционировала себя как компания, которая имеет возможность конвертировать криптовалюты в фиатные (привычные нам) средства. Проще говоря, в Worldcore заявляли, что они имеют собственные пластиковые карты (которыми можно расплачиваться где угодно) и при помощи инвестиций клиентов намерены развивать данный продукт. После сбора средств вкладчиков аферисты отказались от своих заявлений и до текущего момента не выполнили ни одного обещания из дорожной карты проекта.

По разным подсчетам, жертвами пирамиды Worldcore стали тысячи вкладчиков, суммарный объем украденных аферистами средств может достигать $ 10 млн.

Павел Крымов – делец международного масштаба

Проект Worldcore – далеко не первая крупная сделка Павла Крымова. Преступная группировка Крымова уже более 15 лет занимается мошенничеством на международном уровне. В 2015 году Крымов обрушил свою финансовую пирамиду Forex Trend – скандал освещали многие центральные каналы и СМИ. Но преступнику удалось избежать наказания – Крымов дал взятку более $500 000, а также сбежал из Украины в Латвию.

В 2017 году Крымов остановил выплаты в своей финансовой пирамиде Questra. В попытках уйти от уголовного преследования он сделал ребрендинг аферы, а также провел ряд клеветнических информационных вбросов.

Весной 2018 года Крымов задержан в московском аэропорту Шереметьево и помещен под стражу в СИЗО-4 на 1 месяц. Очередным решением суда преступнику продлили меру пресечения в виде заключения под стражей до полугода. Ожидается, что до 5 августа Крымов будет экстрадирован в Казахстан, где за совершенные преступления ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Последнее дыхание аферы Worldcore. Токен WRC – не брать!

Несмотря на очевидный крах, команда афериста продолжает попытки отбелить аферу Worldcore. От их лица в сети появляется недостоверная информация о якобы бы позитивных перспективах проекта, но многие крипто-эксперты, а также пользователи авторитетных тематических площадок уже давно признали скам(провал) пирамиды.

Ситуация с пирамидой Worldcore наглядно демонстрирует тот факт, что мошенники всегда стремятся нажиться на некомпетентности вкладчиков. Безусловно, подобные аферы наносят сильный урон по репутации перспективной и революционной индустрии криптовалют. И чтобы избежать такого обмана, инвесторам необходимо повышать свой уровень компетентности в данном вопросе и быть осторожным при выборе предложений. В свою очередь, задача крипто-сообщества – пресекать все попытки паразитирования на криптовалютой сфере и разоблачать очевидные пирамиды вроде Worldcore. Только так вероятно добиться глобального признания индустрии и вывести понимание потенциала криптовалют, а также технологии Блокчейн на максимально высокий уровень.

Источник: vlasti.net

Сводка.нет - Новости Украины и Мира