Украина стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности

Эффективные реформы являются залогом членства Украины в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

По его словам, Украина стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности.

Мы стремимся трансформации Украины в соответствии со стандартами НАТО и именно на этом мы фокусируем наши совместные усилия", - заявил он.

Глава Комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко выступил с заявлением о том, что Украине не следует торопиться в НАТО. Нардеп, засветившийся в громком секс-скандале, свой пост в Facebook начал с предложения "если еще кого-то интересует внешняя политика"...

"Вчера в очередной раз возникла полемика с коллегами из фракции ПЕС вокруг наспех внесенного ими на рассмотрение Комитета внешней политики проекта заявления Верховной Рады относительно НАТО.

Наспех, и хотя на сайте ВРУ дате регистрации заявления является 29 октября, даже утром 31 октября текста проекта заявления на сайте Верховной Рады нет. Помнится, что у коллег ранее возникали серьезные возражения против рассмотрения документов, не прошедших регистрацию.

Но тем не менее.

С моей точки зрения сейчас нет оснований для заявлений Верховной Рады относительно НАТО. Продолжается процесс интеграции, реформирования сектора обороны и безопасности в соответствии со стандартами НАТО, но каких-то заметных изменений или достижений нет. Поэтому не исключено, что коллеги из ПЕС решили вспомнить тему, а заодно и напомнить о себе не учитывая соображения внешней политики или нацбезопасности, а из-за пребывания в эти дни в Украине делегации НАТО и заседания в Киеве Североатлантического совета.

Почему я так считаю?

В проекте заявления нет ничего по сути процесса интеграции в НАТО. Не упомянуты, не названы никакие требования относительно законов или решений в сфере безопасности и обороны (как, например, принятие законов о СБУ, разведке и т.д.), на которых настаивает НАТО, а следовательно которые являются серьезными показателями нашего прогресса на пути интеграции.

Проект заявления - сугубо схоластический документ, который содержит и откровенные неуклюжести, как память о "установленной Конституцией Украины" безальтернативности вступления Украины в НАТО (хотя членство в НАТО действительно утверждено в Конституции, но слова "безальтернативность" в Конституции нет, а для заявлений ВРУ такие детали имеют значение).

Сомнительными (с точки зрения возможности включения в официальноезаявлению ВРУ) является предложенная тезис о том, что "Сьгодни Украина действительно является восточной границей" НАТО. Это наверняка приятно слышать патриотам. Но это точно не политический и не юридический факт.

Есть и другие моменты в проекте заявления, которые стоит обсудить дополнительно.

Самой сомнительной, как по мне, есть резолютивная часть, в которой коллеги из ПЕС призывают президента Зеленского, правительство и Раду до конца года обратиться в НАТО, чтобы еще раз "подтвердить намерение Украины получить План действий по членству в НАТО". Ну, и обращение к парламентам стран-членов НАТО с призывом поддержать такие желания Украины.

Президент Зеленский, новое большинство в Верховной Раде и новый Кабинет министров Украины четко и часто подтверждали приверженность курсу на интеграцию в НАТО. Есть заявления президента, есть решение о создании соответствующих подкомитетов (занимающихся интеграцией в НАТО) в составе парламентских комитетов внешней политики и национальной безопасности, тема интеграции в НАТО отражена в программе деятельности правительства.

Но новая власть в Украине также четко объяснила, что будет исповедовать внешнеполитический прагматизм, и не будет заниматься нытьем под дверью ЕС и НАТО на тему членства. Нам конечно, что ближайшие годы никаких перспектив начала содержательного диалога с ЕС и НАТО о членстве не было и не будет.

Зато есть масса невыполненной на пути европейской и евроаталатничнои интеграции "домашней работы" - реформы и трансформации в секторах безопасности, обороны, укрепление демократических институтов, экономические реформы, судебная и правовая реформы и тд.

Моя коллега и недавний вице-премьер премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе давала еще год назад довольно искренние оценки отсутствия достаточного прогресса в выполнении Украиной даже годовой нацпрограммы по НАТО. Хотя эта программа не является требованием НАТО, а принимается охотно Украиной, а следовательно содержит только то, на что согласна Украины, наше государство ни разу, ни в одном году не выполнила свои же программы полностью. Не является ли это самым красноречивым доказательством искренности нашего желания, а главное - технической готовности вступить в НАТО?

Все это видят и понимают в НАТО. Кроме этого есть еще и проклятая реалполитик, которая подсказывает ряду государств-членов НАТО "не раздражать Россию".

Все в куче дает стопроцентную возможность утверждать, что в НАТО на сегодня есть как минимум несколько государств, которые не позволят сдвинуть с места вопрос о членстве Украины.

Коллеги из ПЕС считают, что упорные (или здесь лучше сказать - настырные) требования - это тоже хорошо.

Сомневаюсь. Настойчивость в очевидном воспринимается как незрелость. Это раздражает тех, кто довольно четко артикулирует причины, по которым не готовы говорить о членстве Украины в НАТО, и ставит в совершенно глупое положение тех, кто нас поддерживает - так раз за разом они вынуждены вступать в противоречие с союзниками по НАТО понимая бесперспективность своей позиции.

Мы поддерживаем важность темы НАТО, выразили готовность поработать с коллегами над текстом заявления, чтобы привести его в соответствие с политическими и правовыми реалиями, чтобы определить реалистичные и прагматичные задачи, которые реально могут стать критерием оценки успешности внедрения циностей и стандартам НАТО.

Но порядок, так регламент: на следующем заседании Комитета 13 ноября. Такое решение поддержали представители 3-х из 4-х присутствующих на заседании Комитета фракций", - написал Яременко.