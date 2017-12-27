Стороны, принимающие участие в обмене удерживаемыми лицами на Донбассе, проводят переговоры, сообщает сепаратистский Луганский информационный центр. Движение через пункт пропуска "Майорск" приостановлено Фото: dan-news.info (архив) "Представители ЛНР и ДНР в сопровождении автомобилей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ выдвинулись на переговоры с украинской стороной", – говорится в сообщении.Издание пишет, что переговоры проводятся у контрольно-пропускного пункта "Майорск" на линии соприкосновения "в зоне ответственности Донецкой Народной Республики".На данный момент движение гражданского транспорта через линию соприкосновения в районе КПП "Майорск" приостановлено.По данным источника "Громадського", обмен удерживаемыми лицами состоится на контрольном пункте въезда/выезда "Майорское" в районе временно оккупированной Горловки Донецкой области. Как отмечает издание, 16 украинцев отправили из Луганска, из Донецка должны привезти 58 человек.Сепаратистское агентство ЛИЦ со ссылкой на представительницу "ЛНР" в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ольгу Кобцеву сообщило, что украинских заложников уже отправили к месту проведения обмена. Главарь "ДНР" Александр Захарченко 26 декабря заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27 декабря по формуле "306 на 74". Ориентировочное время – 13.00.Вечером 26 декабря самолет с представителем Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ириной Геращенко, омбудсменом Валерией Лутковской, представителями ГПУ, СБУ и Министерства обороны Украины вылетел на Донбасс.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. По предварительной информации, спецрейс должен прибыть в 19.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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