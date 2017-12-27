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Обмен на Донбассе: Начались переговоры сторон у пункта пропуска "Майорск" – СМИ
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27.12.2017 12:27
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Стороны, принимающие участие в обмене удерживаемыми лицами на
Донбассе, проводят переговоры, сообщает сепаратистский Луганский
информационный центр. Движение через пункт пропуска "Майорск"
приостановлено Фото: dan-news.info (архив) "Представители ЛНР и ДНР
в сопровождении автомобилей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
выдвинулись на переговоры с украинской стороной", – говорится в
сообщении.Издание пишет, что переговоры проводятся у
контрольно-пропускного пункта "Майорск" на линии соприкосновения "в
зоне ответственности Донецкой Народной Республики".На данный
момент движение гражданского транспорта через линию
соприкосновения в районе КПП "Майорск" приостановлено.По данным
источника "Громадського", обмен удерживаемыми лицами состоится
на контрольном пункте въезда/выезда "Майорское" в районе временно
оккупированной Горловки Донецкой области. Как отмечает
издание, 16 украинцев отправили из Луганска, из Донецка должны
привезти 58 человек.Сепаратистское агентство ЛИЦ со
ссылкой на представительницу "ЛНР" в трехсторонней контактной
группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ольгу
Кобцеву сообщило, что украинских заложников уже
отправили к месту проведения обмена. Главарь "ДНР"
Александр Захарченко 26 декабря заявил, что обмен удерживаемыми
лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27
декабря по формуле "306 на 74". Ориентировочное
время – 13.00.Вечером 26 декабря самолет с представителем
Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы
Ириной Геращенко, омбудсменом Валерией Лутковской, представителями
ГПУ, СБУ и Министерства обороны Украины вылетел на
Донбасс.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в
аэропорту Борисполь. По предварительной информации, спецрейс должен
прибыть в 19.00.
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