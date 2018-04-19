Президент США Дональд Трамп заявил, что месяц назад в Сирии состоялся «очень жестокий бой» между американскими и российскими военными.

Об этом 18 апреля президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде.

Мероприятие транслировала пресс-служба Белого дома. Американский руководитель заверил, что «не было никого более жесткого в отношении России, чем президент Дональд Трамп».

«Тогда много людей погибло. И это печально. Никто не ведет себя жестче, чем я», – настоял Трамп.

Напомним, в феврале агентство Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стало около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ.

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